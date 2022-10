Empate frente ao Vitória de Guimarães trava Benfica 'invencível'

O Benfica empatou, este sábado, frente ao Vitória de Guimarães por 0-0, que conseguiu ser a primeira equipa a travar as ‘águias’ que tinham registado só vitórias nesta temporada da Liga Bwin.

O Estádio D. Afonso Henriques recebeu o Benfica com as bancadas pintadas a branco e preto no regresso do campeonato, depois da pausa para encontros da seleção nacional.

Durante a partida, os vimaranenses foram superiores aos ‘encarnados’, sem permitir ataques perigosos e remates enquadrados por parte da equipa de Roger Schmidt.

Depois de 13 vitórias seguidas deste o início da época, o Benfica perde os primeiros pontos na temporada 2022/23, somando apenas um ponto. Os ‘encarnados’ terminam a 8.ª jornada com 22 pontos. Já o Vitória de Guimarães tem 11 pontos em oito jogos.