Funcionário de serração terá sofrido amputação após ferimentos graves com motosserra

Um homem de 44 anos terá amputado o braço esquerdo depois de ter sofrido ferimentos graves com uma motosserra, em Barco, no concelho de Guimarães.

O acidente aconteceu este sábado de manhã, quando o funcionário de uma serração perdeu o controlo do equipamento e foi atingido gravemente, avançou o Jornal de Notícias. As lesões foram de tal forma graves que o homem terá sido obrigado a amputar o braço, tendo sido ainda cortes no peito.

Segundo o mesmo jornal, os bombeiros receberam o alerta pelas 15h48, sendo que, mais tarde, a equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital Senhora da Oliveira estabilizou o homem no local.

Primeiramente, a vítima foi levada para o Hospital de Guimarães e depois transferida para o Hospital de São João, no Porto, devido à gravidade dos ferimentos, explicou o órgão de comunicação supramencionado.