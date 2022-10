"Medidas mais drásticas". Líder da Chechénia defende uso de "armas nucleares de baixa potência" pelo exército russo

O líder, próximo do Presidente da Rússia e com quem esteve na sexta-feira em Moscovo para a formalização da anexação de quatro regiões ucranianas pela Rússia, defendeu que a “operação militar especial” deve ser feita “no sentido pleno do termo” em vez das tropas russas se “limitarem a brincar”.