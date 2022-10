Um morto e um ferido ligeiro após acidente de trabalho numa empresa de reboques em Fernão Ferro

Um homem de 68 anos morreu e outro ficou com ferimentos ligeiros depois de ficarem, na manhã deste sábado, debaixo do reboque de um camião num acidente de trabalho em Fernão Ferro, no concelho do Seixal.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal disse à agência Lusa, o alerta para o acidente foi dado aos bombeiros às 9h30, no qual remetia para uma empresa de reboques situada em Fernão Ferro.

O acidente aconteceu "quando estes dois indivíduos ficaram presos debaixo do reboque de um camião", explicou a mesma fonte.

Já uma fonte do Comando Territorial de Setúbal da GNR esclareceu à mesma agência que os dois trabalhadores "estavam a fazer a manutenção da plataforma do reboque e esta acabou por cair-lhes em cima", provocando a morte de um deles, "um português de 68 anos".

No momento do socorro, a vítima mortal ficou no local, ao passo que a ferido ligeiro, cuja idade não foi possível precisar, foi levado de ambulância para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

No terreno, estiveram envolvidos 15 operacionais, apoiados por seis veículos, dos bombeiros, GNR e Instituto Nacional de Emergência Médica, cujo médico da viatura de emergência do Hospital Garcia de Orta, confirmou o óbito do trabalhador.