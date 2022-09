UE aprova acordo para mitigar preços da eletricidade e impor taxas aos lucros extraordinários na energia

Os Estados-membros da União Europeia (UE) aprovaram, esta sexta-feira, medidas para mitigar a subida dos preços da eletricidade e impor taxas aos lucros extraordinários das empresas de energia. Agora em avaliação está a proposta para definir em bloco um preço limite para o gás.

Segundo a publicação da presidência checa na EU no Twitter, citada pela agência Reuters, o acordo abrange a "redução obrigatória da procura pela eletricidade", o "limite às receitas das empresas produtoras de eletricidade" e a "contribuição solidária de produtores de combustíveis fósseis".

Os países também iniciaram hoje as conversações para definir o próximo passo do bloco comunitário para conter as consequências da crise dos preços da energia, em destaque o do gás. Segundo a Reuters, muitos países querem estabelecer um limite de preços do gás, ao passo que a Alemanha continua a opor-se a esta medida.

"Todas estas medidas temporárias estão muito bem, mas a fim de encontrar a solução para ajudar os nossos cidadãos nesta crise energética, precisamos de limitar o preço do gás", apontou o ministro croata da Economia, Davor Filipovic, quando chegou a esta reunião.

Quinze países, entre os quais Portugal, França, Itália e Polónia, pediram a Bruxelas que chegasse a um acordo para limitar o preço do gás para conter a subida galopante da inflação.

O limite deveria ser fixado a um nível "suficientemente elevado e flexível para permitir à Europa atrair os recursos necessários", consideraram os países que assinaram esta proposta numa nota à qual a Reuters teve acesso.

Os países em questão contestaram à Comissão Europeia de que um amplo limite do preço do gás exigiria "recursos financeiros significativos" para financiar compras de gás de emergência, caso os preços do mercado ultrapassassem o limite da UE.