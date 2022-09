Linha SNS24. Cerca de 2.400 profissionais de saúde precisaram de apoio psicológico

Foram registados cerca de 2.400 contactos por parte de profissionais de saúde para a Linha de Aconselhamento Psicológico do SNS24, criada em abril de 2020, para dar uma resposta de proximidade em saúde mental aos cidadãos durante a pandemia.

A linha foi criada no âmbito de uma parceria entre os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), a Fundação Calouste Gulbenkian e a Ordem dos Psicólogos Portugueses e de acordo com um comunicado partilhado no início do mês pelo SPMS, a linha atendeu, em dois anos e meio, mais de 173 mil chamadas, sendo que, dessas, mais de 10.800 eram de profissionais de saúde.

Segundo dados da plataforma Notifica, da Direção-Geral da Saúde, que incluem apenas instituições do Serviço Nacional de Saúde, foram reportados, nos primeiros seis meses do ano, 702 episódios de violência contra profissionais de saúde, dos quais 17% violência física, 61% violência psicológica, 8% violência patrimonial. Dos casos registados, 13% referiam-se a assédio moral e 1% a outra violência não identificada.

Destas situações, a estrutura nacional/regional ou local denunciou criminalmente 52 casos, houve 28 profissionais que tiveram apoio jurídico e 198 foram encaminhados para apoio psicológico.