Aeroporto de Lisboa. SEF detém homem suspeito de tráfico de crianças

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) deteve, na quarta-feira, no Aeroporto de Lisboa, um cidadão estrangeiro, com 38 anos, por fortes suspeitas de tráfico de pessoas e de auxílio à imigração ilegal.

O homem, proveniente de Bissau, foi detido quando se "apresentou na fronteira acompanhado por três crianças do sexo feminino, com idades compreendidas entre os 8 e os 12 anos, recorrendo ao uso de documentos de viagem alheios, pertencentes a outros menores com semelhanças fisionómicas", informou o SEF, através de um comunicado.

O detido justificou a presença das menores, dizendo que duas eram suas filhas e a terceira sua enteada e que estavam em Portugal para realizarem um tratamento médico.

No entanto, diligências policiais indicaram fortes indícios da prática do crime de tráfico de menores.

As três menores foram “de imediato, afastadas do suspeito e entregues a uma equipa multidisciplinar vocacionada para estes casos, que as encaminhou para uma casa abrigo indicada pelo Tribunal de Família e Menores".

O homem ficou em prisão preventiva.