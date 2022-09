Paul Bettany ou Andy Warhol? A semelhança é surpreendente

O ator Paul Bettany, de 51 anos, que participa em vários filmes da Marvel, surpreendeu os fãs ao surgir irreconhecível nas gravações do seu novo projeto.

Paul Bettany foi fotografado nos bastidores das gravações do filme 'The Collaboration', uma adaptação de uma peça de teatro com o mesmo nome, que explora a amizade e a colaboração artística entre Andy Warhol e Jean-Michel Basquiat.

Com uma peruca e uns óculos, é difícil descobrir Paul Bettany no seu look de Andy Warhol, já o papel do artista Jean-Michel Basquiat é desempenhado por Jeremy Pope.