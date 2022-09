Viúva de Rendeiro renuncia à herança do marido

A viúva de João Rendeiro abdicou da herança do antigo banqueiro, desta forma deixa de ser responsável pelas dívidas do ex-presidente do BPP.

Sem filhos e na falta de familiares diretos, Maria de Jesus de Rendeiro era a única herdeira do antigo banqueiro, de 69 anos, encontrado morto na prisão de Westville, na África do Sul, a 12 de maio.

A decisão terá sido formalizada a 8 de setembro no Cartório Notarial de Oeiras, tendo sido, entretanto, entregue ao Tribunal da Relação de Lisboa.

Sublinhe-se que João Rendeiro foi condenado em três processos diferentes, tendo deixado por pagar cerca de 40 milhões de euros, correspondentes à soma das indemnizações devidas à comissão liquidatária do BPP, ao embaixador Júlio Mascarenhas e ao Estado, e a coimas aplicadas devido a irregularidades aquando da sua presidência do banco.