Desperdício. Toneladas de alimentos acabam no lixo

Valores “extremamente preocupantes”

Os portugueses desperdiçam anualmente cerca de um milhão de toneladas de alimentos, o equivalente a quase 100 quilos por pessoa.

O alerta, que sublinha que, não só em Portugal, mas também no resto do mundo os valores do desperdício alimentar são “extremamente preocupantes”, foi feito em comunicado pelo Movimento Unidos contra o Desperdício, a propósito do Dia Internacional da Consciencialização sobre Perdas e Desperdício Alimentar, assinalado nesta quinta-feira.

Se o desperdício fosse um país, seria rico

O Movimento informa que se o desperdício alimentar fosse um país, estaria entre os 7% mais ricos. “Estima-se também que em 2030 o impacto económico do desperdício alimentar será de 1.5 biliões de euros e, em termos ambientais, o estudo revela que se o desperdício alimentar fosse um país, seria o 3.º maior emissor de gases com efeitos de estufa, com aproximadamente 10% do total das emissões de CO2 no Mundo”, lê-se na mesma nota, que deixa saber que, a nível mundial, o desperdício por agregado familiar será de 75 quilos por ano.

Este dia foi decretado pela Organização das Nações Unidas (ONU) pela primeira vez a 29 de setembro de 2020.