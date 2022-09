Covid-19. Índice de transmissibilidade continua a aumentar

O índice de transmissibilidade (Rt) do novo coronavírus voltou a subir em Portugal para os 1,06, sendo que, no relatório divulgado na semana passada encontrava-se nos 1,02.

De acordo com os dados esta quarta-feira divulgados pelo Instituto Ricado Jorge (INSA) o Rt volta a ultrapassar a marca de 1, sendo mais elevado nas regiões autónomas - A Madeira com 1,40 e os Açores com 1,31. Seguem-se depois as regiões do Algarve (1,11), de Lisboa e Vale do Tejo (1,08), do Norte (1,06), do Alentejo (1,04) e do Centro (1,01).

O Alentejo foi a única região onde o índice de transmissibilidade se manteve igual ao da semana passada, tendo aumentado nas restantes seis regiões.

O INSA confirmou ainda que o número médio de casos diários a cinco dias subiu, passando dos 2.642 para os 2.952 a nível nacional, sendo, contudo, ligeiramente mais baixo no continente (2.784).

Apesar destes números, a média de novos casos continua a ser das mais baixas registadas ao longo do ano, tendo a mais alta ocorrido no final de janeiro, quando a média de casos a cinco dias era de 49.795.

"No comparativo europeu, Portugal apresenta a taxa de notificação acumulada de 14 dias entre 240 a 479.9 casos por 100.000 habitantes e um Rt superior a 1, ou seja, uma taxa de notificação elevada e com tendência crescente", diz também o instituto.