Um ferido grave num acidente com um trator

Uma pessoa ficou esta quarta-feira gravemente ferida na sequência de uma tropelamento com um trator em Penafiel, no distrito do Porto.

De acordo com informações avançadas pelo Comando Distrital de Operações de Socorro ao Notícias ao Minuto, a vítima atropelada foi transportada para o Hospital Padre Américo, naquela cidade.

O acidente terá acontecido numa zona rural em Novelhos, tendo o alerta sido dado pelas 14h45.

No local estiveram 12 operacionais e cinco viaturas.