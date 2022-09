Irão. Pais de jovem morta sob custódia apresentam queixa contra as autoridades

Os pais de Mahsa Amini, a jovem de 22 anos que morreu no Irão a 16 de setembro quando se encontrava há três dias detida, apresentaram queixa contra os polícias que detiveram a filha.

A notícia foi avançada pelo advogado da família, Me Saleh Mikbakht, que pede "ao procurador-chefe e ao juiz de instrução para realizar uma investigação detalhada sobre como ocorreu a detenção, até que Mahsa fosse transferida para o hospital".

O mesmo exige às autoridades "todos os vídeos e fotos" disponíveis sobre o processo de intervenção policial.

Mikbakht adiantou ainda que a procuradoria iraniana já "prometeu que o caso será tratado minuciosamente e que todos os pedidos serão tidos em conta".

Recorde-se que Masha Amini foi presa dia 13 deste mês em Teerão, capital iraniana, por, segundo acusou a polícia dos costumes, "trajar roupas inadequadas".

Naquele país é obrigatório cobrir o cabelo em público, sendo que a autoridade fiscaliza também as mulheres que usam casacos curtos (ou seja, acima do joelho), calças justas e com buracos, além de roupas coloridas.

A jovem morreu a 16 de setembro, três dias depois de ser detida num hospital, segundo reportou a televisão estatal e a família da vítima.