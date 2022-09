Turistas recuperam. Mas problema do aeroporto de Lisboa fala mais alto

O número de turistas a chegar a Portugal está a regressar aos números de pré-pandemia. Mas estes recordes voltam a levantar o véu ao problema das restrições no que diz respeito ao aeroporto de Lisboa.

O impasse em torno da infraestrutura continua e ganha maior relevo no dia em que se comemora o Dia Mundial do Turismo e depois de Vítor Costa, diretor-geral da Associação de Turismo de Lisboa (ATL) ter revelado ao i que, “a questão de discutir aeroportos é quase um desporto nacional”. Há muito que se fala que a Portela está esgotada e as soluções continuam a multiplicar-se e já vão desde Santarém, passando por Alcochete e Montijo, até Beja ou Leiria.

E o episódio entre Pedro Nuno Santos e António Costa não está esquecido. Recorde-se que o ministro das Infraestruturas revelou que o novo plano aeroportuário passaria pela construção do aeroporto complementar do Montijo e, a prazo, com o novo aeroporto em Alcochete em substituição da Portela. Ou seja, implicaria, dois novos aeroportos. A decisão acabou por ser revogada em despacho pelo primeiro-ministro, remetendo uma decisão, após acordo com o PSD.

Já esta terça-feira, António Costa garantiu que vai aprovar esta quinta-feira o conjunto inicial de diplomas do processo para a decisão do novo aeroporto de Lisboa, alterando os poderes dos municípios sobre aeródromos de interesse nacional.

“Não posso responder pelo líder da oposição, mas tenho a certeza que, de facto, será possível entendermo-nos sobre a metodologia. Será o primeiro passo decisivo para termos uma decisão final”, disse António Costa esta terça-feira, durante a VI Cimeira do Turismo Português. “Nestes meses verifiquei sempre vontade do líder da oposição de conseguir um acordo”, afirmou.

Mas acrescentou: “Se vamos conseguir um acordo não sei, mas é o desejo de ambos”, disse dias depois de ter estado reunido com Luís Montenegro para discutir a questão do novo aeroporto de Lisboa, num encontro que terminou com a possibilidade de Santarém vir a ser a localização escolhida.

