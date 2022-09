Covilhã. Despiste de trator provoca um morto

Um homem de 56 anos morreu, esta terça-feira, na sequência de um despiste de um trator agrícola na localidade de Pereiro, no concelho da Covilhã.

Fonte do CDOS de Castelo Branco adiantou que ainda foi mobilizado para o local um helicóptero do INEM, mas que o homem acabou por morrer.

"O despiste do trator ocorreu num caminho florestal, do qual resultou a morte de um homem de 56 anos", acrescentou.

No local, estiveram mais de duas dezenas de operacionais dos Bombeiros Voluntários da Covilhã, uma VMER do Hospital Pêro da Covilhã e a GNR, além do helicóptero do INEM.