Polícia Judiciária realiza buscas ao INEM

A Polícia Judiciária está a realizar várias buscas em diversas instalações do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) no âmbito de uma investigação relacionada com irregularidades na gestão de pessoal.

Em comunicado, o INEM confirmou que "estão a decorrer diligências por parte do Departamento Central de Investigação e Ação Penal de Lisboa nas instalações do INEM a nível nacional" após terem sido recebidas pelas autoridades judiciárias "denúncias anónimas relacionadas com matérias de recursos humanos e contratação pública".

"Nenhum profissional do INEM foi constituído arguido", adiantou o instituto, ao acrescentar que está a colaborar com as autoridades.

A PJ, segundo a agência Lusa, está a recolher "documentação em várias instalações".