Ser mãe depois dos 50. "Ela viu o meu cartão do cidadão e achou que eu tinha idade para ser avó"

Há quem cresça com o sonho de ser mãe e quem consiga cumprir o objetivo na idade que sempre planeou. Por outro lado, há quem adie os planos por conta do panorama cultural e social no país e há mesmo quem opte por não ter filhos. Diz-se que a maternidade “é um sentimento que nasce dentro das mulheres” e, com o passar do tempo, a ideia de que este “não tem idade” torna-se cada vez mais presente.

Com o avanço da tecnologia e das técnicas de reprodução assistida, algumas mulheres com mais 50 anos sentem-se seguras para procurar realizar o sonho de serem mães, não esquecendo que também existem casos em que o processo acontece de forma natural.

A gravidez tardia voltou à ordem do dia após a atriz brasileira, Cláudia Raia, anunciar que, aos 55 anos, está grávida do seu terceiro filho (a artista já é mãe de Enzo Celulari, de 25 anos, e de Sophia Raia, de 19, frutos do seu anterior relacionamento com Edson Celulari). A atriz fez um vídeo onde aparece a dançar sapateado com o marido, Jarbas Homem de Mello, de 53 anos, comemorando a gravidez com o resultado de um exame de farmácia. Nas imagens já é possível notar a barriga. “Não é novidade nosso sonho de sermos pais! E não é que ele se realizou”, afirmou na legenda do Instagram.

Após anunciar que está grávida, Cláudia Raia respondeu ainda, através da mesma rede social, a uma das questões que mais curiosidade suscitou entre as pessoas que a seguem: de que forma descobriu a gestação? Apesar de ser um desejo antigo, a verdade é que a atriz “já não estava a contar engravidar”, como revelou, e a notícia apanhou-a completamente de surpresa.

“Quando a médica me pediu um beta, o exame de sangue da gravidez, eu falei: ‘Amor, você está bem louca. De onde você tirou isso? Eu tenho 55 anos de idade’”, lembrou, revelando que o pedido da médica prendeu-se com o facto de alguns níveis hormonais apresentarem alterações.

Ao tomar conhecimento da suspeita, a atriz não aguentou esperar pelo resultado do exame de sangue e, por isso, foi à farmácia para comprar o tradicional teste de gravidez. Nesse momento, descobriu que estava grávida de três semanas: “Tá errado, não pode ser. Gente, eu tenho 55 anos”, reagiu. “Olhei para cima e falei com Deus: ‘Tenho 55 anos, vocês querem me enlouquecer? Não é assim a vida’”. Só momentos depois é que sentiu felicidade pela “bênção”.

No princípio do mês também uma celebridade portuguesa anunciou a sua gravidez tardia. Com dois filhos e quatro netos, Carla Baía está grávida do terceiro filho, aos 50 anos. Tendo sido uma mãe muito jovem, no início da idade adulta, a relações públicas espera agora o primeiro bebé em comum com o designer de interiores Rahim Samcher. “1+1 igual a 3”, escreveu o casal nas redes sociais na noite de 7 de agosto, numa publicação que partilhou no Instagram. Passados poucos dias, a sua filha, Diana Baía Pinto, acabou por anunciar que também estava grávida do segundo filho.

Maternidade tardia Ter filhos numa fase mais avançada da vida é cada vez mais comum. Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), em 2021 foram 38 os partos de mulheres com 50 ou mais anos. Uma subida de 10 partos em comparação com o ano de 2020 (28).

Se recuarmos a 2011, contabilizou-se apenas um parto. No período de uma década, a percentagem de partos de mulheres com 50 ou mais anos aumentou de 1,0% para 4,8%. Por região, em 10 anos (2011-2021), na área metropolitana de Lisboa foram contabilizados 103 partos de mulheres com 50 ou mais anos; no Norte o número desce para 34, no Centro para 30, no Algarve para oito, no Alentejo para seis. Na Madeira foram contabilizados 4 e nos Açores nenhum. De acordo com os dados do INE, nesse período de tempo, houve apenas um parto de uma estrangeira com mais de 50 anos.

Para analisarmos estes dados importa também ter em conta o envelhecimento da população. Se em 1971 as pessoas com 50 ou mais anos (homens e mulheres) constituíam 24,5% do total, há 10 anos (2011) representavam já 38,1%. E em 2021, 44,8%. No que toca ao índice de envelhecimento nas mulheres (n.º de pessoas idosas por 100 pessoas jovens), era de 41,4 em 1971 (ou seja, há 50 anos), 153.2 em 2011 e 198.5 em 2020 (último ano disponível). Ou seja, atualmente há quase duas mulheres idosas (+65) por cada mulher jovem (0-14 anos). No que toca à taxa bruta de natalidade, está em decréscimo acentuado: em 2021 estavam previstos 7.7 nascimentos por 1000 habitantes, um valor que foi de 8.2 em 2020 e de 21,0 em 1971.

Também o índice sintético de fecundidade (quantos filhos existem, em média, por mulher em idade fértil?) tem descido: em 2022 situa-se em 1,35, enquanto em 1971 era de 2,99.

Entre 2013-20, duas mulheres na casa dos 55-64 anos faleceram por complicações de gravidez, parto e puerpério.

Embora existam alguns riscos associados à gravidez tardia, que é importante conhecer e prevenir, a boa notícia é que a maior parte das mulheres saudáveis que engravidam após os 40 anos têm bebés saudáveis. Segundo a obstetra Filomena Nunes, o declínio da fecundidade na mulher inicia-se por volta dos 25-30 anos de idade, mas na generalidade, e sem infertilidade associada, a maioria das mulheres consegue engravidar até aos 35 anos sem dificuldade. A partir daí, a reserva ovárica, ou seja, o número total de óvulos capazes de serem fecundados, começa a diminuir, com uma redução gradual da fertilidade, embora a idade em que essa diminuição é mais acentuada seja variável.

Mãe aos 52 Sílvia Saraiva, médica de 59 anos, toda a vida quis ter três filhos. Na verdade, quatro. Ter três e adotar mais um. Os processos de ter o terceiro filho e de adoção correram mais ou menos em paralelo. “Tenho 59 anos, o meu primeiro filho tem agora 31, o segundo 23 e a terceira tem seis. Quando tive o primeiro achei mesmo que teria os outros dois seguidos. Aliás, até disse à minha médica: ‘Daqui a dois anos estou cá outra vez e dois anos depois, outra vez!’. Achava que iam ser seguidos, mas não”, relata ao i.

