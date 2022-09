Dupla suspeita de furtar residências no norte do país detida em flagrante

A Guarda Nacional Republicana (GNR) deteve em flagrante, no passado sábado, um homem de 32 anos e uma mulher de 33 anos no momento em que furtavam uma residência em Laje, no concelho de Vila Verde.

Segundo um comunicado dos militares divulgado hoje, a autoridade já estava a investigar furtos em casas no norte do país, “cujo valor estimado já ascendia a mais de 150 mil euros”.

O casal foi localizado através da investigação, que resultou na detenção dos dois suspeitos e da apreensão de diverso material: “um veículo; diversos artigos em ouro; diversos artigos de relojoaria; 1.000 euros em numerário; dois telemóveis; vários artigos de vestuário e acessórios e ainda diversas ferramentas e equipamentos utilizados na prática dos furtos.

Os detidos terão sido presentes hoje a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial de Vila Verde.