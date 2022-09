Morreu participante na Corrida do Dragão

A Corrida do Dragã, realizada na manhã deste domingo nas imediações do estádio do Dragão, acabou em tragédia para uma participante, de 69 anos, que "sofreu um problema de saúde repentino e acabou por falecer".

A informação foi confirmada pelo FC Porto em nota emitida no site oficial, onde o clube azul-e-branco lamenta este acontecimento e envia as mais sentidas condolências à família".

Mais de sete mil pessoas participaram na edição de 2022 da Corrida do Dragão, organizada conjuntamente pelos Dragões Marcoenses e pela Global Sport.