Portugal goleia República Checa e segue na liderança do grupo

A seleção nacional venceu, este sábado, a República Checa por 4-0, no jogo da penúltima jornada do Grupo A2 da Liga das Nações 2022/23, em Praga.

O marcador foi inaugurado aos 33 minutos com um golo de Diogo Dalot, que bisou aos 52 minutos.

Ainda na primeira parte, aos 45+2 Bruno Fernandes fez o 2-0. Aos 82, Diogo Jota selou o resultado nos 4-0.

Com este resultado, Portugal segue na liderança do Grupo A2, com 10 pontos, contra oito da Espanha, seis da Suíça e quatro da República Checa.

À seleção basta um empate frente à Espanha, no jogo marcado para terça-feira, para garantir um lugar na “final four”.