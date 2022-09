China. Homem resgatado 17 dias depois de terramoto

Um homem foi resgatado esta quarta-feira, 17 dias depois de um terramoto de magnitude 6,6 ter atingido a província de Sichuan, na China, a 5 de setembro. Gan Yu esteve desparecimento nas montanhas daquela localidade desde então.

Segundo a BBC, o homem terá ficado para trás para ajudar os colegas da central elétrica onde trabalhava, tendo depois ficado perdido no meio da florestal por não encontrar os seus óculos e sido encontrado apenas esta quarta-feira por um morador local.

Inicialmente Gan tinha ficado com o colega Luo Yong, mas depois de ficar ferido e perder os óculos, ficou na floresta numa cama improvisada, enquanto Yong procurava ajuda.

Quando o colega chegou com a ajuda, Gan tinha desaparecido, tendo deixado no local apenas as suas roupas.

Só esta quarta-feira, 17 dias depois do terramoto, é que Gan foi encontrado por um morador local, apenas com algumas fraturas ósseas que estão a ser tratadas pelas autoridades.

