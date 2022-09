Motorista morde um homem que o atacou com uma faca enquanto conduzia

Um maquinista de um comboio no Minnesota, nos Estados Unidos da América, mordeu um homem que, alegadamente, lhe apontou uma faca enquanto este exercia a sua função, tendo ainda dito "acelera e deixa a cidade".

A notícia é avançada pela FOX 9, que escreve que a polícia acusou Samuel David Hohman de agressão em segundo grau e dano de propriedade por ter apontado a faca ao trabalhador, acabando ainda por feri-lo na testa.

Para se defender, o motorista mordeu a mão do agressor, saltando depois do comboio com este em andamento.

Samuel David Hohman foi detido quando o comboio parou, tendo a polícia adiantado que o homem tinha sangue seco nas calças e uma ferida numa das mãos.

Os investigadores acabaram ainda por encontrar vários cabos cortados dentro do comboio