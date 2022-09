Sem-abrigo queimado por desconhecidos enquanto dormia junto a prédio no Porto

Um homem sem-abrigo, de 52 anos, foi queimado por um grupo de desconhecidos, durante a madrugada desta quinta-feira, à entrada de um prédio numa rua do Porto.

O homem acordou a arder, tendo conseguido, no entanto, apagar as chamas antes de ter voltado a adormecer no mesmo local.

O alerta foi dado por utentes do Hospital Joaquim Urbano, que fica perto do local onde o sem-abrigo dormia e que viram os ferimentos e chamaram o INEM, segundo o Correio da Manhã.

Foi assistido no local por um elemento do INEM de Matosinhos, mas acabou por ser transportado para o hospital de São João no Porto, onde deu entrada com queimaduras de segundo grau nas mãos e costas.

O caso está agora a ser investigado pela PSP.