Taxista agredido com navalha por colega por motivos passionais

Uma rixa entre dois taxistas provocou "ferimentos ligeiros" num deles.

A agressão, por parte de um homem de 63 anos a um de 70, terá acontecido ao início da tarde desta quinta-feira, em Cabeceiras de Basto, no distrito de Braga.

De acordo com fonte da GNR à agência Lusa, o ataque - que terá tido origem em questões passionais - foi provocado com uma navalha, tendo a vítima ficado com "lesões superficiais" na zona do abdómen.

O ferido foi transportado para o hospital, indicou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Braga, depois de ter sido dado o alerta, pelas 13h58.

No local, estiveram quatro operacionais apoiados por duas viaturas.