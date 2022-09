OE2023. Marcelo recebe partidos após viagem

Marcelo Rebelo de Sousa disse que vai receber os seis partidos com assento parlamentar, bem como os dois deputados únicos do Livre e do PAN, no Palácio de Belém, após a sua viagem aos Estados Unidos da América, e o Orçamento do Estado para 2023 deverá estar sobre a mesa. O anúncio foi feito durante uma aula na Escola Secundária Pedro Nunes, em Lisboa.

“O que é importante neste momento, e é por isso que vou reunir com partidos e convocar o Conselho de Estado, é que os portugueses percebam qual a visão dos governantes sobre o futuro próximo”, disse o PR aos jornalistas. Marcelo Rebelo de Sousa instou ainda António Costa a dizer “como vê o crescimento do PIB, a evolução da inflação, dos empregos e das contas públicas” e, a menos de um mês da entrega do Orçamento, que o Governo diga “aos portugueses que ‘os cenários que há são estes’, e aí dará para perceber o espaço de manobra para o próximo Orçamento”.

A audiência com os partidos vai acontecer depois da viagem de cinco dias do chefe de Estado à costa ocidental norte-americana, onde estará em contacto com a comunidade portuguesa. Não foi anunciada, no entanto, nenhuma data concreta.