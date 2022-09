Um morto em colisão em Anadia

Um homem de 68 anos morreu esta quarta-feira na sequência de uma colisão frontal entre a viatura que conduzia e um camião, no Itinerário Complementar (IC) nº2, em Anadia, no distrito de Aveiro.

De acordo com a agência Lusa, o alerta foi dado pelas 14h45 para o acidente que ocorreu na zona de Bicarenho, em Avelãs de Caminho.

Fonte dos bombeiros adiantou ao orgão supramencionado que a vítima mortal circulava no sentido Águeda-Anadia e que foi embater no camião, que circulava no sentido contrário.

O condutor do veículo ligeiro terá ficado encarcerado, acabando por não resistir aos ferimentos, tendo o óbito sido confirmado no local pelo médico do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).