Pepe dispensado da Seleção Nacional

A Federação Portuguesa de Futebol anunciou, esta quarta-feira, a dispensa de Pepe da Seleção Nacional.

O jogador do FC Porto foi dispensado por motivos físicos, tendo sido dado como inapto pela Unidade de Saúde e Performance da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Recorde-se que Pepe já tinha falhado o jogo do FC Porto com o Estoril, assim como os dois primeiros treinos da Seleção Nacional na Cidade do Futebol.

Pepe é assim a terceira baixa na lista de convocados de Fernando Santos para os jogos contra Espanha e a República Checa, para a Liga das Nações, depois de Raphael Guerreiro, do Dortmund, também lesionado, que deu lugar a Mário Rui (do Nápoles) e Rafa Silva (do Benfica), que deu como terminada a sua carreira na seleção, e que foi substituído por Gonçalo Ramos (do Benfica).