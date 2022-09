PJ deteve suspeito da autoria de 15 fogos em Vila Verde

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, na terça-feira, um homem, de 36 anos, suspeito de ter ateado 15 incêndios florestais em várias freguesias do concelho de Vila Verde, ocorridos entre 23 de agosto e 2 de setembro, anunciou hoje aquela força.

Durante esse período, várias freguesias do concelho de Vila Verde, no distrito de Braga, foram atingidas por uma “onda simultânea de incêndios florestais, anormal e nunca vista na região, causando o pânico entre as populações locais”.

As chamas foram combatidoas pelas corporações de bombeiros de Vila Verde, Amares, Barcelos, Barcelinhos, Viatodos, Braga, Terras de Bouro, Vizela e Vieira do Minho, estando no teatro de operações, no pico dos fogos, um total aproximado de 160 operacionais, apoiados por cerca de 50 viaturas e sete meios aéreos.

“Apesar deste enorme dispositivo de combate, a ocorrência de vários incêndios consecutivos e distantes uns dos outros obrigou a uma grande dispersão de meios, situação que colocou em perigo várias residências pela dificuldade de alocação de meios para as proteger com a rapidez necessária”, acrescenta a PJ.

Ainda segundo as autoridades, a área consumida pelos incêndios ultrapassará os 300 hectares de floresta, constituída principalmente por eucaliptos, pinheiros e mato.

O detido, sem ocupação profissional, terá recorrido a chama direta para as respetivas ignições, e atuou “motivado por incendiarismo”.

A PJ suspeita que o arguido seja autor de várias outras ocorrências semelhantes.

O suspeito foi detido na terça-feira, com a colaboração da GNR.

O homem vai ser presente à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.