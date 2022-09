Rússia banida do Euro 2024 de futebol

A seleção da Rússia fica de fora do sorteio para a fase de qualificação do Europeu 2024, na Alemanha, anunciou esta terça-feira a UEFA.

"Todas as equipas russas estão atualmente suspensas após a decisão do Comité Executivo da UEFA de 28 de fevereiro de 2022, que foi confirmada pelo Tribunal Arbitral do Desporto em 15 de julho de 2022", disse a UEFA em comunicado.

"A Rússia não está, portanto, incluída no sorteio de qualificação para o Campeonato da Europa de Futebol da UEFA 2022-24", que está marcado para 9 de outubro em Frankfurt.



Recorde-se que a seleção russa já tinha sido impedido pela FIFA e pela UEFA de jogar o play-off de apuramento para o Campeonato do Mundo do Qatar, além de os clubes do país também terem sido proibidos de jogar na Liga dos Campeões, na Liga Europa e na Liga Conferência.

As medidas surgem como represália à invasão russa na Ucrânia.