Presidente da República ratifica resoluções relativas à adesão da Finlândia e da Suécia à NATO

Marcelo Rebelo de Sousa ratificou esta segunda-feira as resoluções do Parlamento para a adesão da Finlândia e da Suécia à NATO.

Num comunicado divulgado no site da Presidência da República, lê-se que, "ao ratificar as Resoluções da Assembleia da República que aprovam os Protocolos ao Tratado do Atlântico Norte sobre a Adesão da República da Finlândia e do Reino da Suécia, assinados em Bruxelas, em 5 de julho de 2022, o Presidente da República sublinha a importância fundamental deste passo para o reforço da Aliança Atlântica como uma das estruturas basilares em matéria de segurança e defesa".

Recorde-se que esta resolução do Parlamento, que valida a adesão da Finlândia e da Suécia à NATO, foi aprovada, a 16 de setembro, com os votos contra do PCP e BE e os votos a favor do PAN, do Livre, do PS, do PSD, do Chega e da IL.

Já os Protocolos ao Tratado do Atlântico Norte foram assinados a 5 de julho deste ano, em Bruxelas.