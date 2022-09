Homem-Aranha francês escala arranha-céu aos 60 anos

No sábado, Alain Robert, um alpinista conhecido como o "Homem-Aranha" francês comemorou o seu 60º aniversário a escalar um arranha-céu de 48 andares, em Paris, sem nenhum equipamento de segurança.

Segundo a agência de notícias Reuters, o homem quis mostrar às pessoas que “60 anos não é nada”: "Quero enviar às pessoas a mensagem de que ter 60 anos não é nada. Ainda podes praticar desportos, ser ativo, fazer coisas fabulosas!", afirmou.

Esta não foi a primeira vez Robert escalou o Tour TotalEnergies. Este já o havia feito várias vezes. Contudo, desta vez, “levou apenas 60 minutos para chegar ao topo”, relata o site de notícias Defense 92.

"Prometi a mim mesmo há vários anos que, quando chegasse aos 60, escalaria esta torre novamente, porque 60 simboliza a idade de reforma na França”, afirmou aos meios de comunicação depois da escalada. Além disso, o “Homem-Aranha”, frisou que o objetivo da escalada foi também “aumentar a conscientização sobre o aquecimento global”.

Robert é conhecido por escalar edifícios altos em todo o mundo. Os seus feitos ​​incluem chegar ao topo do Burj Khalifa no Dubai - o edifício mais alto do mundo.

Geralmente, o homem faz as suas acrobacias sem aviso prévio ou permissão e foi preso várias vezes.