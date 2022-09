Faro. Homem de 75 anos morre na praia de Quarteira

Um homem, de 75 anos, moreu no sábado depois de ter entrado em paragem cardiorrespiratória na praia de Quarteira, em Faro, informou este domingo a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

A vítima foi "retirada da água pelo nadador-salvador de serviço na praia, com o apoio de populares, tendo sido prontamente auxiliada por um médico que se encontrava no local, que iniciou as manobras de reanimação, até à chegada do INEM", lê-ne num comunicado.

Após várias tentativas de reanimação, "não foi possível reverter a situação", tendo o óbito sido declarado no local pelo médico da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM, explica a AMN.

O alerta para o incidente foi recebido pelo Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa) pelas 17h30 de sábado, informar para a presença de um homem em paragem cardiorrespiratória na praia de Quarteira, tendo sido "ativados de imediato" para o local elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Faro, bem como elementos do INEM (Instituto Nacional de Emergência Médica) e da Cruz Vermelha Portuguesa.

"O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima foi ativado e encontra-se a prestar apoio aos familiares da vítima", diz ainda o texto.

O Comando-local da Polícia Marítima de Faro tomou conta da ocorrência.