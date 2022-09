ONU. António Costa discursa na quinta-feira na Assembleia Geral

António Costa irá discursar na quinta-feira no debate geral da 77.ª sessão da Assembleia Geral das Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova Iorque. O debate deste ano entre líderes mundiais será o primeiro desde que a Rússia invadiu a Ucrânia.

Será a terceira intervenção do primeiro-ministro de Portugal no debate geral anual entre chefes de Estado e de Governo dos 193 membros da ONU.

Na quinta-feira, António Costa terá ainda um encontro com o secretário-geral da ONU, António Guterres, nas Nações Unidas.

O chefe do Executivo, entre segunda e quinta-feira, dia em que regressará a Lisboa, tem ainda previstas reuniões bilaterais com os presidentes do Equador, Guillermo Lasso, da Argentina, Alberto Fernández, do Senegal, Macky Sall, e de Timor-Leste, José Ramos-Horta.