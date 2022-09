Sporting perde 2-1 com Boavista

O Boavista venceu, este sábado, o Sporting, por 2-1, num jogo da 7.ª jornada da I Liga.

O marcador foi inaugurado no tempo de compensação da primeira parte, aos 45+2, com um golo de Bruno Lourenço.

Aos 55’, Marcus Edwards fez o um igual, mas o Boavista viria a ganhar vantagem com um novo golo de Bruno Lourenço, da marcada de grande penalidade, aos 83 minutos.

O Boavista está no quinto lugar com 15 pontos e o Sporting cai para oitavo, com dez pontos.