Homenagem à Rainha. David Beckham espera mais de 12 horas na fila

O ex-jogador de futebol David Beckham esteve, esta sexta-feira, mais de 12 horas na fila para prestar a última homenagem à Rainha Isabel II.

"Este é um dia difícil para a nação e difícil para o mundo inteiro, porque penso que todos estão a sentir o momento", disse Beckham, e acrescentou: "Os nossos pensamentos estão com a família real".

O ex-jogador, para quem foi uma “honra” ter recebido a medalha da Ordem do Império Britânico diretamente das mãos da rainha, bebeu café e comeu batata fritas e donuts com as pessoas que estavam ao pé de si na fila, e ainda acedeu aos vários pedidos de fotografias.

Beckham chegou à fila de madrugada, pois, como explicou, pensou que “ao vir às duas da manhã, seria um pouco mais calmo”. “Mas estava errado", acrescentou.

Cerca de 13 horas depois, quando entrou em Westminster, Beckham estava visivelmente emocionado, tendo mesmo deixado cair uma lágrima. Olhou durante alguns segundos para o caixão de Isabel II e fez uma vénia.

“Um acontecimento como este deve ser partilhado em conjunto”, disse ainda, justificando a sua resistência na espera de mais de 12 horas.