Carlos Cruz obrigado a pagar 50 mil euros de indemnização a duas vítimas do processo Casa Pia

O antigo apresentador de televisão Carlos Cruz foi condenado, pelo Tribunal da Relação de Lisboa (TRL), a pagar 50 mil euros de indemnização a duas vítimas do processo Casa Pia

Segundo o acórdão, com data de 15 de setembro, assinado pelos juízes desembargadores Jorge Leal, Nelson Borges Carneiro e Paulo Fernandes da Silva, é devido o pagamento de 25 mil euros a cada uma das vítimas.

Carlos Cruz tinha apresentado recurso da decisão, mas o coletivo indeferiu-o.

Para Miguel Matias, advogado das vítimas no processo Casa Pia esta "é mais uma das decisões dos tribunais superiores que confirmaram a existência do crime e do pagamento da indemnização a que foi condenado".

Sublinhe-se que Carlos Cruz foi condenado em 2010 por abuso sexual de menores, no âmbito do processo Casa Pia. Cumpriu dois terços da pena de seis anos de cadeia e saiu em liberdade em julho de 2016.