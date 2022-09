Suspeitos do ataque ao carro com família de Sérgio Conceição já foram identificados

A Polícia de Segurança Pública (PSP) identificou os suspeitos do apedrejamento do carro onde seguiam a mulher e dois filhos do treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, na terça-feira à noite, após a derrota dos dagões frente ao Brugge, em jogo para a Liga dos Campeões.

"Após diligências policiais, foi possível identificar os suspeitos do apedrejamento, tendo esse facto sido participado às entidades judiciárias competentes”, informou a PSP, através de comunicado no qual também refere como teve conhecimento do ataque.

"Pelas 23h17, os elementos policiais no local foram contactados por uma cidadã a dar conta de que nas imediações do Estádio, próximo da Estação de Metro Sul (situada a cerca de 200m do local onde se encontravam os polícias), a sua viatura havia sido apedrejada por desconhecidos”, lê-se na mesma nota.