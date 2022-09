Precipitação da primeira quinzena de setembro melhorou situação de seca no país

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) revelou na quinta-feira que as chuvas da primeira quinzena de setembro tornam este mês no quarto mais chuvoso dos últimos 22 anos. Dessa modo, a seca terá diminuido significativamente.

"O total de precipitação nestes 14 dias, 52 mm, corresponde a 123 % em relação ao valor médio 1971-2000. Este valor até à data corresponde ao 4º setembro mais chuvoso desde 2000 (valores mais altos em 2014, 2002, 2006, 2021)", lê-se num comunicado ontem divulgado.

A quantidade de precipitação ocorrida, em especial entre 12 e 14 de setembro, foi significativa no interior da região Centro, principalmente no distrito da Guarda, onde a chuva ocorrida neste dias "é superior ao valor normal para o mês e cerca do triplo da precipitação normal do mês", explica o IPMA.

Em relação à situação da seca, o instituto afirma que foi registada uma "diminuição significativa" em todo o território, continuando, contudo, a predominar "as classes de seca moderada e severa".

A "classe de seca extrema teve uma diminuição muito acentuada", estando apenas o distrito de Bragança nessa situação.