Preço da eletricidade no mercado regulado sobe 3% em outubro

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) anunciou um novo aumento do preço da energia no mercado regulado da eletricidade em cinco euros por megawatt-hora (MWh), equivalente a uma subida média de 3% na fatura mensal.

A ERSE diz que atualização “ocorre num momento em que os mercados de energia são particularmente afetados pelo conflito que decorre entre a Ucrânia e a Rússia”.

E acrescenta que “o impacte estimado desta atualização no mercado regulado, para as tipologias mais representativas de clientes, é de, aproximadamente, +3% no total da fatura de eletricidade (incluindo taxas e impostos), em relação aos preços em vigor”.

A ERSE deixa exemplos e explica que a partir de outubro, uma fatura média mensal para um casal sem filhos, considerando uma potência anual de 3,45 kilovoltamperes (kVA) e um consumo de 1900 kilowatts-hora (kWh) por ano, será de 38,22 euros, um aumento de 1,05 euros face a setembro.

No caso de um um casal com dois filhos, com uma potência de 6,9 kVA e um consumo anual de 5000 kWh por ano, o aumento será de 2,86 euros para uma fatura mensal de 94,97 euros.