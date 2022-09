Rainha Isabel II escreve carta para ser aberta em 2085

A rainha Isabel II terá escrito uma carta dirigida ao Presidente da câmara e aos habitantes de Sidney, na Austrália, que só pode ser aberta em 2085.

De acordo com uma mensagem citada pelo New York Post, a monarca terá escrito no exterior do envelope:

"Saudações. Num dia adequado para ser escolhido por si no ano de 2085 d.C., por favor, abra este envelope e transmita aos cidadãos de Sydney a minha mensagem."

A carta terá sido escrita em 1986 para celebrar a restauração do edifício Queen Victory, em Sidney, um monumento que foi construído em 1989 para honrar o jubileu de diamantes da bisavó de Isabel II, a Rainha Victoria.

Faltam ainda 63 anos para que a carta possa ser aberta e até lá, terá de ficar guardada no Queen Victoria Building.