Saúde. ASAE apreende 415 quilos de alimentos e prende uma pessoa

Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) apreendeu 415 quilos de géneros alimentícios, suspendeu atividade a dois estabelecimentos na sequência de uma ação de fiscalização a marisqueiras e deteve uma pessoa.

Nas últimas semanas, diz a ASAE em comunicado, realizou-se uma operação de fiscalização em estabelecimentos de restauração e bebidas – marisqueiras, com o intuito de verificar se cumpriam as regras de segurança alimentar. Deste modo, os inspetores procuraram saber a origem e percurso dos alimentos, desde a pesca até ao restaurante, bem como a manipulação que era feita do pescado, em especial dos moluscos bivalves vivos. Como resultado, foram apreendidos 415 quilos de géneros alimentícios e dois instrumentos de pesagem, no valor de 4.330 euros.

“Foi detido um indivíduo e determinada a suspensão de atividade de dois operadores económicos pela violação dos deveres gerais da entidade exploradora do estabelecimento de restauração e bebidas”, diz ainda a entidade no mesmo texto.

Foram fiscalizados, no total, 118 operadores económicos, instaurado um processo-crime por géneros alimentícios avariados e 25 processos de contraordenação, com as principais infrações serem “a colocação no mercado de moluscos bivalves vivos, equinodermes, tunicados e gastrópodes marinhos vivos sem que sejam cumpridas as condições estabelecidas para o efeito”.