Guerra. UE irá enfrentar Rússia "o tempo que for preciso", diz Ursula von der Leyen

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, prometeu esta quinta-feira, em Kiev, que a União Europeia (UE) irá enfrentar a Rússia "o tempo que for preciso".

Na sua terceira visita à capital ucraniana desde o início da invasão russa à Ucrânia, Von der Leyen conversou com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e com o primeiro-ministro, Denys Chmygal, admitindo estar impressionada com "a bravura" das tropas de Kiev na frente de guerra, confirmando ainda uma ajuda financeira de 5 mil milhões de euros.

Note-se que a visita da Presidente da Comissão Europeia decorre ao mesmo tempo que o encontro entre os presidentes russo e chinês, Vladimir Putin e Xi Jinping, respetivamente, no Uzbequistão, na sequência de uma cimeira regional da Organização de Cooperação de Xangai (SCO), considerada como uma "alternativa" às potências ocidentais.

Vladimir Putin aproveitou a ocasião para denunciar as tentativas ocidentais de criar um "mundo unipolar", elogiando a "posição equilibrada" de Pequim, que nunca se demonstrou nem a favor ou contra a "operação especial" na Ucrânia. Em resposta, o homólogo chinês assegurou que o seu país está pronto para assumir o papel de "grande potência" com a Rússia, insistindo na necessidade de "obter estabilidade face ao caos".

Ainda em Kiev, Zelensky estabeleceu que "a prioridade" do país é entrar no mercado comum da União Europeia, onde bens, serviços e capitais podem circular livremente entre os países. "A questão prioritária para nós é a integração da Ucrânia no mercado comum da UE, já que estamos a caminho do estatuto de membro da UE", disse o líder ucraniano.