Europa. Era uma vez um ambicioso Sporting de Braga em busca da glória

Hoje, a partir das 20h, o Sporting de Braga enfrenta os alemães do Union Berlin, naquele que será o segundo jogo da fase de grupos da Liga Europa. Os bracarenses jogam em casa, no Municipal de Braga, e contam com a motivação extra de ter vencido, na semana passada, os suecos do Malmö, conquistando os primeiros três pontos desta fase de grupos europeia. Foi um jogo e peras, com o Sp. Braga a assegurar dois golos assinados por Bruno Rodrigues e por Ricardo Horta.

Hoje, em casa, o duelo é diferente, podendo significar ainda um marco importante na história dos ‘arsenalistas’: se o Sp. Braga vencer, esta será a sua 50.ª vitória na Liga Europa, onde se estreou há 44 anos, quando a competição se chamava Taça Uefa. “É a vitória 50 que nos interessa, é só esse o número que nos interessa”, reforçou o treinador Artur Jorge, em antevisão à partida.

Pela frente estarão os alemães do Union Berlin que, na jornada europeia anterior, foram derrotados pelos belgas do Union Saint-Gilloise, por 1-0, num confronto que acabou em polémica, com a expulsão de Sven Michel seis minutos depois do tempo regulamentar. Apesar do desaire europeu, no entanto, o Union Berlin não é rival a desvalorizar pelo Sp. Braga. Afinal de contas, é, neste momento, líder isolado da Bundesliga, contando quatro vitórias e dois empates nesta temporada. O_poderoso Bayern de Munique, embora tenha uma média de mais de três golos por jogo, conta com três vitórias e três empates.

Por cá, o emblema treinado por Artur Jorge continua num registo muito positivo no campeonato nacional, contando cinco vitórias e apenas um empate até ao momento, desconhecendo, para já, o sabor da derrota. Resultado? Um confortável segundo lugar, com 16 dos 18 pontos disponíveis conquistados. Bons ventos sopram dos lados de Braga, que fazem adivinhar um duelo renhido na noite desta quinta-feira, esperando-se cerca de 2500 adeptos alemães na Pedreira.

“Estou muito entusiasmado e satisfeito para este jogo. Estarão em campo duas grandes equipas e será um jogo com grande intensidade. Vamos disputá-lo com a máxima ambição, sabendo que teremos de ser muito competentes e rigorosos para podermos ganhar. É essa a nossa ambição, porque queremos consolidar o primeiro lugar no grupo”, disse o treinador dos bracarenses, garantindo querer “fazer a diferença com mais seis pontos para com este adversário, mas sem nunca pensar que está tudo feito”.

“Tive o cuidado, desde muito cedo, de dizer aos jogadores que nunca nos pode falhar a ambição, é dessa forma que olhamos para todos os jogos. Vamos ter um jogo muito difícil contra uma equipa muito competente e jogaremos com a convicção de que podemos ser superiores. Queremos vencer o nosso grupo sabendo que outras equipas têm a mesma intenção”, explicou o técnico, para quem a equipa do Sporting de Braga “tem margem de crescimento, vai evoluir e melhorar”.

Artur Jorge foi incisivo nas suas declarações. Se é certo que o Braga tem “alguma vantagem da qualidade técnica individual dos jogadores”, a equipa “tem de assumir também, jogando com intensidade num jogo de alta voltagem”. “Também temos essa característica. Temos pela frente um adversário difícil, mas possível de superar”, augurou o técnico.

No que toca a eventuais baixas e regressos, os ‘arsenalistas’ respiraram de alívio na quarta-feira, ao ver Victor Gómez integrado no treino, perto da recuperação total. Niakaté, por sua vez, não será opção para o jogo de hoje, depois de não ter treinado na quarta-feira.

Restantes jogos

Hoje será também dia de outros interessantes duelos nesta fase de grupos da Liga Europa. O Manchester United de Diogo Dalot, Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo vai enfrentar, a partir das 17h45, o Sheriff Tiraspol, a equipa moldava que surpreendeu o ano passado ao bater o Real Madrid, o Shakhtar Donetsk e o Dínamo de Zagreb. Os red devils, por sua vez, que tiveram um início atribulado de temporada, também tropeçaram na Liga Europa, perdendo frente à Real Sociedad na primeira jornada da fase de grupos.

Já às 20h, em simultâneo com o confronto Sp. Braga-Union Berlin, a AS Roma de José Mourinho, cuja baliza é protegida pelo português Rui Patrício, recebe os finlandeses do Helsingin Jalkapalloklubi, depois de, na primeira jornada, ter saído derrotada da visita ao Ludogorets, por 2-1, na Bulgária.