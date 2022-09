Marcelo recebe propostas para três novos secretários de Estado e um deles é para Costa

O primeiro-ministro propôs, esta quinta-feira, ao Presidente da República a nomeação de Ricardo Mestre para o cargo de secretário de Estado da Saúde, de Margarida Tavares para as funções de secretária de Estado da Promoção da Saúde e do atual presidente da Câmara de Caminha, Miguel Alves, para o cargo de secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro.

As propostas de nomeação foram divulgadas no site da Presidência da República. Marcelo Rebelo do Sousa, atualmente em Luanda, deverá dar posse aos novos governantes já amanhã.

Sublinhe-se que o primeiro-ministro volta assim a ter um secretário de Estado Adjunto, cargo, anteriormente desempenhando por Tiago Antunes e que deixou de existir nesta legislatura, quando o mesmo transitou para o cargo de secretário de Estado dos Assuntos Europeus.

Agora, Miguel Alves, presidente da Câmara de Caminha e um dos dirigentes socialistas mais próximos do atual líder do executivo, assume o cargo, que depende diretamente de António Costa, e cujo objetivo é o de ajudar a reforçar a coordenação política do Governo.