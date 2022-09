Sites do Sporting e do FC Porto alvo de ataque informático

O Sporting informou, esta quinta-feira, que o site oficial do clube estava a ser alvo de um ataque informático.

Uma nota do clube de Alvalade explicava que a demora no carregamento do site se devia ao "envio de pedidos excessivos provenientes de vários computadores também eles comprometidos, causando sobrecarga nos servidores alvo".

O clube adiantou ainda estar a "realizar todos os esforços para resolver a situação e repor a normalidade".

O Sporting Clube de Portugal informa de que se encontra a decorrer um ataque informático ao site https://t.co/UM7Y6clMmN do tipo DDoS (Distributed Denial of Service). pic.twitter.com/9CGJZckk8a — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) September 15, 2022

Pouco depois, o FC Porto também anunciou estar a ser vítima de um ataque semelhante. Assim, o site estava em baixo, devido a "milhões de pedidos de acesso".

"Estamos a ser alvo de um ataque de DDoS (Distributed Denial of Service). São milhões de pedidos de acesso, que entopem o 'site', e fizeram com que este tenha ficado em baixo'", disse fonte do clube, à agência Lusa.