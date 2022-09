Melanie C revela ter sido violada antes de um concerto das Spice Girls

A cantora Melanie C, em-membro das Spice Girls, revelou que foi vítima de violação antes de um concerto da banda.

A surpeendente revelação foi feita por Melanie C num podcast, no qual contou que a violação ocorreu num hotel em Istambul, na Turquia, em 1997 e que o agressor foi o massagistacom quem esteve momentos antes de pisar o palco com as restantes Spice Girls.

“Ali estávamos nós, na véspera do primeiro concerto das Spice Girls. Eu enterrei imediatamente [o episódio] porque havia outras coisas em que me focar, mas senti-me violada, envergonhada e ‘muito vulnerável'”, recordou a cantora.

Melanie C explicou que não disse nada na altura, pois “não queria burburinho” e achou que não tinha tempo “para lidar com aquilo” naquele momento..

“Como não lidei com isso na época, percebi que permiti que este caso ficasse enterrado por anos e anos e anos. Quando estava a escrever o livro, o episódio regressou em sonho. Acordei e ficou na minha mente”, contou a cantora, prestes a lançar um livro biográfico intitulado Who I Am.