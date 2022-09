Saudosismo do regime de Salazar?

Pois é, soa mal, ninguém gosta, todos preferem “Ministério da Educação Nacional”, assim como “Comissão da Educação Nacional” e não “Comissão Nacional de Educação”, já que a Educação é que é Nacional e não a Comissão. Parece até, que ao não mudar o nome e manter Conselho Nacional de Educação (CNE), tal representa saudosismo do Regime da Constituição de “33”, de Salazar. É uma “nuance”, suave, mas é o suficiente para um sociólogo notar e perceber a razão pela qual os “reacionários” querem manter os laços do antigamente, ou seja, têm saudades!?! Se se apresentam como pessoas “updated” em relação a tudo ligado à Educação, então mudem lá o nome porque este cheira a bafio! A maneira de pensar, em assuntos ligados à Educação, exige, de facto, que se faça a ponte entre o regime do antigamente e o atual, mas é preciso não esquecer que o regime do passado nunca cuidou da Educação para o povo e quase que manteve um regime de castas, para favorecer, a classe dominante, deixando o povo num analfabetismo conveniente. Assim os filhos de licenciados tinham que vir a ser licenciados, e frequentavam os liceus, os outros obtinham graus em escolas comerciais e industriais, o que levou, como desculpa por nunca ter lido Os Lusíadas, um antigo primeiro-ministro, o facto de ter frequentado uma escola comercial, onde não tinham que dividir orações n’Os Lusíadas, ao contrário dos alunos dos liceus. É que ignorar esse espantoso legado cultural, cuja bagagem é impressionante, é um crime de “lesa Pátria”.

Camões afirmou que “morria com a Pátria”, referindo-se obviamente à perda da Pátria, em 1580, que não da Nação e que por isso mesmo, ressuscitou, em 1640, graças à questão da Catalunha e depois da defenestração do traidor. Então, façam favor mudem lá o nome para Comissão da Educação Nacional no futuro já que parece que ela só se importa com coisas irrelevantes no que toca à Educação Desportiva, vs. Cinesiologia Educativa, ou seja, o Desporto na ótica da Educação, parece que para a dita Comissão são questões irrelevantes, pois nesta rubrica, passa-lhe tudo ao lado…

Sociólogo

Escreve quinzenalmente