Paula Peneda é a primeira mulher a chegar a superintendente da PSP

Depois de se ter destacado no desempenho de diversos cargos, Paula Peneda é a primeira mulher a chegar ao posto de superintendente-chefe da Polícia de Segurança Pública (PSP), equiparado à posição de “general”. A profissional que era comandante do Comando Metropolitano do Porto viu a sua nomeação ser publicada, ontem, em despacho assinado por um dos responsáveis nacionais dos recursos humanos da PSP, segundo o ‘Correio da Manhã’ (CM).

Paula Peneda já havia sido a primeira mulher a encabeçar um comando metropolitano da PSP, tendo tirado uma licenciatura em Ciências Policiais, pelo Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna e contando com a frequência de uma pós-graduação em Ciências Criminais, na Universidade Moderna de Lisboa. No decorrer da sua carreira, já desempenhou funções como Oficial de Ligação do Ministério da Administração Interna junto da Embaixada de Portugal em Marrocos e de Oficial de Ligação junto do Ministério da Administração Interna. Foi igualmente Comandante do Comando Distrital de Santarém, Diretora-Geral do Gabinete Coordenador da Segurança Escolar, 2.º Comandante do Comando Metropolitano de Lisboa (em substituição), Chefe de Área de Administração e Apoio Geral do Comando Metropolitano de Lisboa, Comandante da Divisão da PSP de Cascais e Comandante de Esquadra da Secção Policial de Espinho.

De acordo com o CM, José Carlos Bastos Leitão, diretor do Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna, também foi promovido ao posto de superintendente-chefe. O profissional é licenciado em Ciências Policiais, pelo Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna e iniciou o seu percurso profissional em 1990, tendo exercido diversos cargos na PSP. Conta também com uma pós-graduação em Sociologia, pela Universidade Nova de Lisboa, e frequentou, ainda, o primeiro ano do curso de Relações Públicas, do INP (Instituto Superior Novas Profissões), em 1993.