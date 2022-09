Metro de Lisboa. PSP detém homem após agredir mulher

Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve na segunda-feira um homem, de 34 anos, por violência doméstica.

A autoridade, em comunicado, explica que teve "conhecimento de um casal envolvido em desordem" na estação de Metro de Arroios, tendo os agentes ido para o local. A vítima, "visivelmente transtornada e com marcas na cara", foi ter os polícias.

"Por se tratar de uma cidadã estrangeira, e após quebra da barreira linguística, a mesma queixou-se de dores no pescoço, tendo dito que teria sido agredida por diversas vezes na face", diz ainda o mesmo comunicado. Deste modo, os polícias "foram ao encalce do suspeito, o qual foi avistado e intercetado já no exterior na estação", tendo sido detido.

O homem, após ter sido presente a primeiro interrogatório judicial, ficou sujeito às medidas de coação de proibição de contacto com a vítima.