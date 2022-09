Guerra. Tropas ucranianas encontram "câmara de tortura" na cidade libertada de Balakliya

A cidade ucraniana de Balakliya, na região de Kharkiv, recentemente recuperada pelas tropas de Kiev, continha uma "câmara de tortura", anunciou esta quarta-feira o Ministério de Defesa da Ucrânia.

O governo, numa mensagem publicada nas redes sociais, faz referência a uma parede na qual foi esculpida a oração do Pai Nosso e uma cruz, alegadamente por prisioneiros ucranianos.

"Câmara de tortura russa em Balakliya libertada. O Pai Nosso foi esculpido na parede por prisioneiros ucranianos. A Rússia deve ser responsabilizada por este flagrante genocídio", lê-se na mensagem.

russian torture chamber in liberated Balakliya.

The Lord's Prayer was carved on the wall by Ukrainian prisoners.

russia must be held accountable for this blatant genocide. pic.twitter.com/ObQJGjfEQw